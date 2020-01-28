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    На Кубок Париматч Премьер
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Расписание матчей
1 Февраля:
Локомотив (Москва)
14:00
Партизан
Спартак
18:00
Ростов
4 Февраля:
Партизан
18:00
Ростов
5 Февраля:
Спартак
18:00
Локомотив (Москва)
8 Февраля:
Спартак
14:00
Партизан
9 Февраля:
Ростов
18:00
Локомотив (Москва)
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Кубок Париматч Премьер 2020: расписание турнира

С 1 по 9 февраля в столице Катара Дохе пройдет международный турнир, организованный телеканалом МАТЧ ПРЕМЬЕР при поддержке титульного спонсора — букмекерской конторы Париматч. В играх Кубка Париматч Премьер 2020 примут участие три клуба из Российской Премьер-Лиги («Локомотив», «Ростов», «Спартак») и сербский «Партизан».

Регламент чемпионата по футболу на Кубок Париматч Премьер предусматривает, что:

  • каждая команда проведет по три игры друг с другом;
  • за победу в основное время игры будет начислено 3 очка, за победу в серии пенальти — 2, за поражение по пенальти — 1;
  • при одинаковом количестве очков, распределение мест в турнирной таблице будет определенно за счет разницы забитых/пропущенных мячей, в крайнем случае — результатами личных встреч.

Если все показатели будут равны, то места в итоговой таблице будут распределяться посредством броска жребия.

Расписание футбольных поединков Кубка Париматч Премьер выглядит следующим образом:

  • 1.02–14:00: Локомотив — Партизан;
  • 1.02–18:00: Спартак — Ростов;
  • 4.02–18:00: Партизан — Ростов;
  • 5.02–18:00: Спартак — Локомотив;
  • 8.02–14:00: Спартак — Партизан;
  • 9.02–18:00: Ростов — Локомотив.

Время начала встреч Кубка Париматч Премьер в расписании указано по московскому времени.

Предыдущие два розыгрыша по футболу Кубка Париматч Премьер проходили в Катаре и Австрии. Победителями становились московский «Спартак» и «Краснодар» соответственно.