1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатор Акции – ООО «БЕТРИНГ» (далее – Организатор).
1.2. Адрес места нахождения Организатора: 344011, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер.
Доломановский, д. 70д, этаж 7, помещение 2.
1.3. Интернет-сайт Организатора Акции:
www.parimatch.ru
1.4. Адрес страницы Акции на интернет-сайте Организатора –
www.kubok.parimatch.ru.
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Сроки проведения Акции – с 28 января 2020 года по 9 февраля 2020 включительно до 00 часов 59 минут
(GMT+3).
2.2. Изменение сроков проведения Акции возможно по усмотрению Организатора с информированием о таких
изменениях на интернет-странице
www.kubok.parimatch.ru.
2.3. Сроки, указанные в настоящих Условиях:
2.3.1. и определенные календарными датами, истекают в 23:59 минут по московскому времени последнего дня
каждого из сроков если иное не указано в п.2.1.
2.3.2. и определенные количеством календарных дней, рассчитываются как: 1 календарный день равен 24
астрономическим часам если иное не указано в п.2.1.
3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
3.1. Участником Акции может являться физическое лицо, достигшее возраста 18 лет и являющееся гражданином
РФ, не лишенное в установленном законодательством порядке дееспособности, не ограниченное в
дееспособности, не отбывающее наказание в исправительных учреждениях.
3.2. Для участия в Акции всем потенциальным участникам необходимо зайти на страницу Акции на
интернет-сайте Организатора –
www.kubok.parimatch.ru
пройти процедуру регистрации и идентификации у Организатора в соответствии с условиями и порядком,
размещенными на интернет-сайте
www.parimatch.ru
3.3. Участники, которые не предоставили документы, необходимые для прохождения процедуры регистрации и
идентификации, к участию в Акции не допускаются.
3.4. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, представители и члены семей сотрудников и
представителей Организатора, сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей и сотрудники иных
юридических лиц, участвующих в подготовке и проведении Акции.
3.5. Предоставляя информацию о себе в соответствии с формой регистрации участник подтверждает
достоверность и актуальность предоставляемой информации, а также выражает свое согласие на обработку
Организатором его персональных данных и соглашается со всеми Условиями проведения Акции.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1. Для участия в Акции необходимо в соответствующем поле ввести номер и пароль своего лицевого счёта на
интернет-сайте:
www.kubok.parimatch.ru
в период проведения Акции и заключить минимум 1 (одно) пари на события, соответствующее условиям Акции
(далее – «Акционное пари»).
4.2. Акционным считается пари, подпадающие в совокупности под следующие условия:
4.2.1. пари заключено на события «Кубка «Париматч» Премьер» - футбольного товарищеского турнира, который
пройдет в Катаре, город Доха, с 1 по 9 февраля 2020 года в разделе «Футбол» на интернет-сайте
Организатора;
4.2.2. коэффициент на исход события не менее 1.50;
4.2.3. минимальная сумма пари Участника Акции от 100 (ста) рублей;
4.2.4. пари является выигрышным для Участника.
4.3. Предложение действительно для следующих типов пари:
4.3.1. «прематч» (пари, сделанное до начала события);
4.3.2. «лайв» (пари, сделанное по ходу события);
4.3.3. «ординар» (одиночное пари);
4.3.4. «экспресс» (пари на одновременный прогноз исходов нескольких событий).
4.4. Пари могут комбинироваться в «экспрессе», при условии, что «экспресс» содержит пари только на
события «Кубка «Париматч» Премьер», размещенные на интернет-сайте Организатора в разделе «Футбол» с
коэффициентом события 1.50 и более, и с общим коэффициентом «экспресса» не менее 1.85.
4.5. Не принимают участия в Акционном предложении:
4.5.1. пари типа «система»;
4.5.2. пари на событие размещенное в разделе «Футбол», коэффициент на которое «1.00» и/или по услуге
«Кэшаут» (досрочная выплата);
4.5.3. «экспресс», который содержит Акционное пари, рассчитанное с коэффициентом «1.00».
4.6. Все баллы, полученные за Акционные пари, суммируются и формируют общее значение баллов Участника, а
также текущее и итоговое место в рейтинге.
4.7. Количество баллов за каждое Акционное пари рассчитывается следующим образом:
|Пари на ординар
|Сумма пари (рублей)
|«Кубок «Париматч» Премьер»
|От 100
|1 пари = 10 баллов
|От 300
|1 пари = 30 баллов
|От 700
|1 пари = 120 баллов
|Пари на экспресс
|Сумма пари (рублей)
|«Кубок «Париматч» Премьер»
|От 100
|1 пари = 20 баллов
|От 300
|1 пари = 60 баллов
|От 700
|1 пари = 240 баллов
4.8. В Акции принимают участие только Акционные пари, рассчитанные в период с 01 февраля 2020 по 09
февраля 2020 года до 23часов 59 минут (по московскому времени +3 GMT).
4.9. Рейтинг обновляется ежедневно в период проведения Акции до 14:00 (по московскому времени) по
Акционным пари, которые были рассчитаны в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут предыдущего дня
(по московскому времени).
4.10. Общий призовой фонд Акции составляет 1 000 000 (один миллион) бонусных рублей.
4.11. Призовой фонд распределяется пропорционально между всеми Участниками, которые набрали в рейтинге
больше 0 баллов (пропорционально набранным баллам).
4.12. Сумма призовых (бонусных) средств, будет начисляться и рассчитываться по формуле для каждого
Участника Акции следующим образом: Призовой фонд/общее количество баллов, набранных всеми Участниками
Акции и умножается на общее количество баллов, набранное каждым Участником.
4.13. Сумма призовых (бонусных) средств (далее – «Бонус)» будет начислена в течение 72 (семидесяти двух)
часов с момента публикации списка победителей.
4.14. Для вывода Бонуса с игрового счета Участнику Акции после начисления Бонуса необходимо отыграть
Бонус, т.е. заключить пари на общую сумму, превышающую сумму Бонуса в 3 (три) раза с коэффициентом не
менее 1.70 Возможность вывода денежных средств с игрового счета Участника Акции будет временно ограничена
до выполнения данного условия. Если указанные условия не будут выполнены в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней с момента начисления Бонуса, сумма в размере суммы Бонуса будет списана с игрового счета
Участника Акции.
4.15. При отыгрыше Бонуса не учитываются:
4.15.1. пари, рассчитанные с коэффициентом меньше, чем 1.70;
4.15.2. пари, рассчитанные по услуге «кэшаут» (досрочная выплата);
4.15.3. пари типа «система».
4.16. При отыгрыше Бонуса учитываются пари типа:
4.16.1. «прематч» (пари, сделанное до начала события);
4.16.2. «лайв» (пари, сделанное по ходу события);
4.16.3. «ординар» (одиночное пари);
4.16.4. «экспресс».
4.17. Организатор имеет право сделать Участнику настоящей Акции предупреждение о нечестной игре. При
повторном нарушении и наличии предупреждения, участник Акции будет исключен из рейтинга.
4.18. Участники получают Предупреждение и/или Исключение за подозрение в нечестной игре в рамках этого
предложения или в любой момент ранее.
4.18.1. Предупреждение - «желтая карточка» — первое предупреждение по подозрению в совершении нечестных
пари (в первую очередь — обнаружение арбитражных пари на весь рынок).
4.18.2. Исключение -«красная карточка» — окончательное исключение Участника из Акции с обнулением всех
баллов с невозможностью дальнейшего участия. Участник Акции лишается всех баллов и не может претендовать на получение призовых бонусных рублей.
* Присуждается при повторном нарушении правил данной Акции или подтвержденном нарушении честности
совершения пари до начала старта Акции.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
5.1. Организатор обязан обеспечить Условия проведения Акции.
5.2. Организатор имеет право изменять и дополнять настоящие Условия Акции по собственному усмотрению с
публикацией этих изменений на интернет-странице
www.kubok.parimatch.ru.
5.3. Участник имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих
Условиях.
5.4. Участник обязан до участия в Акции внимательно ознакомиться с текстом настоящих Условий.
5.5. Участник обязан соблюдать Условия настоящей Акции.
6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Акция не является лотереей. Призовой фонд Акции формируется Организатором Акции, а не ее
Участниками.
6.2. Организатор имеет право не допускать к участию в Акции/ аннулировать предложение при обнаружении признаков мошенничества или злоупотребления при участии в Акции.
6.3. Акция также может быть прекращена / отменена по инициативе Организатора без объяснения причин.
6.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также результаты проведения Акции считаются окончательными и распространяются на всех участников Акции.