1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатор Акции – ООО «БЕТРИНГ» (далее – Организатор).

1.2. Адрес места нахождения Организатора: 344011, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д. 70д, этаж 7, помещение 2.

1.3. Интернет-сайт Организатора Акции: www.parimatch.ru

1.4. Адрес страницы Акции на интернет-сайте Организатора – www.kubok.parimatch.ru.

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

2.1. Сроки проведения Акции – с 28 января 2020 года по 9 февраля 2020 включительно до 00 часов 59 минут (GMT+3).

2.2. Изменение сроков проведения Акции возможно по усмотрению Организатора с информированием о таких изменениях на интернет-странице www.kubok.parimatch.ru.

2.3. Сроки, указанные в настоящих Условиях:

2.3.1. и определенные календарными датами, истекают в 23:59 минут по московскому времени последнего дня каждого из сроков если иное не указано в п.2.1.

2.3.2. и определенные количеством календарных дней, рассчитываются как: 1 календарный день равен 24 астрономическим часам если иное не указано в п.2.1.

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ

3.1. Участником Акции может являться физическое лицо, достигшее возраста 18 лет и являющееся гражданином РФ, не лишенное в установленном законодательством порядке дееспособности, не ограниченное в дееспособности, не отбывающее наказание в исправительных учреждениях.

3.2. Для участия в Акции всем потенциальным участникам необходимо зайти на страницу Акции на интернет-сайте Организатора – www.kubok.parimatch.ru пройти процедуру регистрации и идентификации у Организатора в соответствии с условиями и порядком, размещенными на интернет-сайте www.parimatch.ru

3.3. Участники, которые не предоставили документы, необходимые для прохождения процедуры регистрации и идентификации, к участию в Акции не допускаются.

3.4. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, представители и члены семей сотрудников и представителей Организатора, сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей и сотрудники иных юридических лиц, участвующих в подготовке и проведении Акции.

3.5. Предоставляя информацию о себе в соответствии с формой регистрации участник подтверждает достоверность и актуальность предоставляемой информации, а также выражает свое согласие на обработку Организатором его персональных данных и соглашается со всеми Условиями проведения Акции.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

4.1. Для участия в Акции необходимо в соответствующем поле ввести номер и пароль своего лицевого счёта на интернет-сайте: www.kubok.parimatch.ru в период проведения Акции и заключить минимум 1 (одно) пари на события, соответствующее условиям Акции (далее – «Акционное пари»).

4.2. Акционным считается пари, подпадающие в совокупности под следующие условия:

4.2.1. пари заключено на события «Кубка «Париматч» Премьер» - футбольного товарищеского турнира, который пройдет в Катаре, город Доха, с 1 по 9 февраля 2020 года в разделе «Футбол» на интернет-сайте Организатора;

4.2.2. коэффициент на исход события не менее 1.50;

4.2.3. минимальная сумма пари Участника Акции от 100 (ста) рублей;

4.2.4. пари является выигрышным для Участника.

4.3. Предложение действительно для следующих типов пари:

4.3.1. «прематч» (пари, сделанное до начала события);

4.3.2. «лайв» (пари, сделанное по ходу события);

4.3.3. «ординар» (одиночное пари);

4.3.4. «экспресс» (пари на одновременный прогноз исходов нескольких событий).

4.4. Пари могут комбинироваться в «экспрессе», при условии, что «экспресс» содержит пари только на события «Кубка «Париматч» Премьер», размещенные на интернет-сайте Организатора в разделе «Футбол» с коэффициентом события 1.50 и более, и с общим коэффициентом «экспресса» не менее 1.85.

4.5. Не принимают участия в Акционном предложении:

4.5.1. пари типа «система»;

4.5.2. пари на событие размещенное в разделе «Футбол», коэффициент на которое «1.00» и/или по услуге «Кэшаут» (досрочная выплата);

4.5.3. «экспресс», который содержит Акционное пари, рассчитанное с коэффициентом «1.00».

4.6. Все баллы, полученные за Акционные пари, суммируются и формируют общее значение баллов Участника, а также текущее и итоговое место в рейтинге.

4.7. Количество баллов за каждое Акционное пари рассчитывается следующим образом:

Пари на ординар Сумма пари (рублей) «Кубок «Париматч» Премьер» От 100 1 пари = 10 баллов От 300 1 пари = 30 баллов От 700 1 пари = 120 баллов

Пари на экспресс Сумма пари (рублей) «Кубок «Париматч» Премьер» От 100 1 пари = 20 баллов От 300 1 пари = 60 баллов От 700 1 пари = 240 баллов

4.8. В Акции принимают участие только Акционные пари, рассчитанные в период с 01 февраля 2020 по 09 февраля 2020 года до 23часов 59 минут (по московскому времени +3 GMT).

4.9. Рейтинг обновляется ежедневно в период проведения Акции до 14:00 (по московскому времени) по Акционным пари, которые были рассчитаны в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут предыдущего дня (по московскому времени).

4.10. Общий призовой фонд Акции составляет 1 000 000 (один миллион) бонусных рублей.

4.11. Призовой фонд распределяется пропорционально между всеми Участниками, которые набрали в рейтинге больше 0 баллов (пропорционально набранным баллам).

4.12. Сумма призовых (бонусных) средств, будет начисляться и рассчитываться по формуле для каждого Участника Акции следующим образом: Призовой фонд/общее количество баллов, набранных всеми Участниками Акции и умножается на общее количество баллов, набранное каждым Участником.

4.13. Сумма призовых (бонусных) средств (далее – «Бонус)» будет начислена в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента публикации списка победителей.

4.14. Для вывода Бонуса с игрового счета Участнику Акции после начисления Бонуса необходимо отыграть Бонус, т.е. заключить пари на общую сумму, превышающую сумму Бонуса в 3 (три) раза с коэффициентом не менее 1.70 Возможность вывода денежных средств с игрового счета Участника Акции будет временно ограничена до выполнения данного условия. Если указанные условия не будут выполнены в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента начисления Бонуса, сумма в размере суммы Бонуса будет списана с игрового счета Участника Акции.

4.15. При отыгрыше Бонуса не учитываются:

4.15.1. пари, рассчитанные с коэффициентом меньше, чем 1.70;

4.15.2. пари, рассчитанные по услуге «кэшаут» (досрочная выплата);

4.15.3. пари типа «система».

4.16. При отыгрыше Бонуса учитываются пари типа:

4.16.1. «прематч» (пари, сделанное до начала события);

4.16.2. «лайв» (пари, сделанное по ходу события);

4.16.3. «ординар» (одиночное пари);

4.16.4. «экспресс».

4.17. Организатор имеет право сделать Участнику настоящей Акции предупреждение о нечестной игре. При повторном нарушении и наличии предупреждения, участник Акции будет исключен из рейтинга.

4.18. Участники получают Предупреждение и/или Исключение за подозрение в нечестной игре в рамках этого предложения или в любой момент ранее.

4.18.1. Предупреждение - «желтая карточка» — первое предупреждение по подозрению в совершении нечестных пари (в первую очередь — обнаружение арбитражных пари на весь рынок).

4.18.2. Исключение -«красная карточка» — окончательное исключение Участника из Акции с обнулением всех баллов с невозможностью дальнейшего участия. Участник Акции лишается всех баллов и не может претендовать на получение призовых бонусных рублей.

* Присуждается при повторном нарушении правил данной Акции или подтвержденном нарушении честности совершения пари до начала старта Акции.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ АКЦИИ

5.1. Организатор обязан обеспечить Условия проведения Акции.

5.2. Организатор имеет право изменять и дополнять настоящие Условия Акции по собственному усмотрению с публикацией этих изменений на интернет-странице www.kubok.parimatch.ru.

5.3. Участник имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих Условиях.

5.4. Участник обязан до участия в Акции внимательно ознакомиться с текстом настоящих Условий.

5.5. Участник обязан соблюдать Условия настоящей Акции.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Акция не является лотереей. Призовой фонд Акции формируется Организатором Акции, а не ее Участниками.

6.2. Организатор имеет право не допускать к участию в Акции/ аннулировать предложение при обнаружении признаков мошенничества или злоупотребления при участии в Акции.

6.3. Акция также может быть прекращена / отменена по инициативе Организатора без объяснения причин.

6.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также результаты проведения Акции считаются окончательными и распространяются на всех участников Акции.